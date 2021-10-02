İran'da Son 24 Saatte Covid-19 Nedeniyle 217 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 217 artarak 120 bin 880'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 10 bin 135 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1673'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 611 bin 700'e yükseldiği ülkede, 217 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19 kaynaklı can kaybı 120 bin 880'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 802 Covid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 40 milyon 63 bin 570 kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 16 milyon 532 bin 554 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 56 milyon 596 bin 124 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 16 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 198 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 176 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 58 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

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02/10/2021 16:11