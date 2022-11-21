İran’da sosyal medyadan protestolara katılan iki ünlü oyuncu gözaltına alındı

İran’da sular durulmuyor… 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin Tahran’da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesiyle başlayan olaylara tepki her geçen gün artarken İran toplumunun farklı kesimleri de eylemlere katılmaya başladı.

Geçmişte benzer halk hareketlerinde ses çıkarmayan İranlı aktör ve aktristler son dönemde tepki gösteren açıklama ve mesajlar yayınlarken ülkenin önde gelen iki oyuncusu Hengameh Ghaziani ve Katayoun Riahi sosyal medyada yaptıkları paylaşım yüzünden gözaltına alındı.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA, paylaşımları “provokatif” olarak değerlendirdi. Cumartesi günü Ghaziani, Instagram üzerinden bir video paylaşmıştı. Videoda Ghaziani, sokakta başörtüsünü çıkarırken görülüyordu. Videonun altına, “Belki bu benim son paylaşımım olacak. Fakat bu andan itibaren bana ne olursa olsun, şunu bilin ki son nefesime kadar İran halkının yanında olacağım” dedi.

Videoda Ghaziani, konuşmadan kameraya bakıyor ve başörtüsünü çıkardıktan sonra saçını at kuyruğu yapıyor. Ghaziani, geçen hafta yaptığı bir paylaşımda da İran hükümetini “çocuk katili” olarak tanımlamış ve 50’den fazla çocuğun ölümünden sorumlu tutmuştu.

Bu habere tepkiniz:



21/11/2022 11:24