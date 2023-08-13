İran'da türbeye silahlı saldırı

İran'ın Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.

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13/08/2023

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İran'da türbeye silahlı saldırı

İran’ın yarı resmi ajansı Tesnim'de yayımlanan habere göre, Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

Tesnim, "terör saldırısı" olarak nitelediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İran devlet televizyonu ise saldırıda 7 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırganlardan biri yakalandı

Saldırganların 2 kişi olduğu, söz konusu kişilerin türbenin Mehdi Kapısı'ndan içeri girmeye çalıştığı kaydedildi.

Olayın ardından saldırganlardan birinin yakalandığı diğerinin ise kaçtığı ifade edildi.

Türbenin kapılarının kapalı olduğu ve güvenlik güçlerinin kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Geçen yıl da saldırı düzenlenmişti

Şah Çerağ Türbesi'ne geçen yıl ekim ayında da silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının faillerinden 2'si, 8 Temmuz'da idam edilmişti.

13/08/2023 21:30
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TAGS: İran, türbeye silahlı saldırı, dünya
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