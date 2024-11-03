İran'da üniversite kampüsünde soyunan genç kadın gözaltına alındı

İran Af Örgütü, üniversitenin katı kıyafet yönetmeliğine karşı protesto amacıyla soyunduğu bildirilen öğrencinin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını istedi.

İran Uluslararası Af Örgütü'nün aktarımına göre, İranlı bir genç kadın, başörtüsünü yanlış taktığı için güvenlik görevlileri tarafından fiziksel tacize uğrayınca üniversite kampüsünde uygulanan katı kıyafet yönetmeliğini protesto etmek için yarı çıplak soyunduktan sonra gözaltına alındı.

Tahran İslami Azad Üniversitesi kampüsüne bakan bir sınıfta diğer üniversite öğrencileri tarafından çekilen video, sosyal medya platformu X'te büyük ilgi gördü ve birçok kişi genç kadını "cesareti" nedeniyle övdü.

Kişinin kimliği hakkında henüz bir bilgi paylaşılmazken, İran Uluslararası Af Örgütü, X'te yayınladığı gönderide genç kadının derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep etti.

Örgüt, kadının serbest bırakılıncaya kadar "işkence ve diğer kötü muamelelerden" korunması çağrısında bulunarak, ailesiyle ve avukatıyla görüşmesine izin verilmesini de istedi.

Af Örgütü, "Gözaltı sırasında kendisine yönelik darp ve cinsel şiddet iddialarının bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulması gerekiyor," ifadelerini kullanarak, sorumlu bulunan herkesin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Üniversitenin halkla ilişkiler direktörü Syed Amir Mahjoub ise güvenlik görevlilerinin öğrenciyi polise teslim ettiğini ve fiziksel bir çatışma yaşanmadığını savundu. İlk soruşturmaların kadının psikolojik bir rahatsızlıktan muzdarip olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

Daha önce bazı haber kaynakları, kadının istihbarat ajanları tarafından tutuklandığını ve açıklanmayan bir yere götürüldüğünü bildirmişti.

Üniversiteye bağlı yerel bir gazete, öğrencinin ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildiğini bildirdi.