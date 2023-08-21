İran'da Urumiye Gölü'nün kurumasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Asriran haber sitesine konuşan Batı Azerbaycan Eyaleti Başsavcısı Nasır Atbati konuya ilişkin bilgi verdi.

Atbati, "Urumiye Gölü'nü bölen, Urumiye-Tebriz şehirlerini birbirine bağlayan geçit yolu insan müdahalelerinden biridir." dedi.

Gölün kurumasında yanlış tarım politikalarının da etkili olduğunu dile getiren İranlı yetkili, "Su tasarrufu sağlayan ürünlerin üretimine ağırlık verilmelidir. Tarım politikalarında ve derin kuyu ruhsatlarında soru işaretleri vardır." ifadelerini kullandı.

Yargının gölün kuruma konusunu araştırmaya karar verdiğini belirten Atbati, "Urumiye Gölü'nün durumu son 15-20 yılda daha kötüye gitti." değerlendirmesinde bulundu.

- Urumiye Gölü'nün kuruma tehlikesi

Kuraklık nedeniyle 2003'te su seviyesinin azalmaya başladığı Urumiye Gölü, 2013'te tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. İran'ın kuzeybatısında yer alan gölün şu an yüzde 95'inin kuruduğu belirtiliyor.

Dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urumiye Gölü'nün kuruması, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çevre halkının yaşamını da olumsuz etkiliyor.

Ülkede zaman zaman gölün yeniden canlandırılması talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Urumiye Gölü, 1976'da UNESCO Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na alınmıştı.