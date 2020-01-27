İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

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27/01/2020

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İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Caspian Havayolları'na ait yolcu uçağının Mahşehr kentindeki havaalanına inişi esnasında pistten çıktığını söyledi. Kazada can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, "Tahran-Mahşehr seferi yapan Caspian Havayolları'na ait yolcu uçağı, Mahşehr Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıktı" dedi.

Şans eseri uçakta yangın çıkmadığını belirten İranlı yetkililer uçaktaki 150 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Kazada can kaybı da yaşanmadı.

Uçaktaki yolcuların durumunun iyi olduğunu belirten Caferzade, olayın sebebinin araştırıldığını kaydetti.

27/01/2020 10:04
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TAGS: iran, yolcu uçağı, haber, kıbrıs
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