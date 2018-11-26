İran'daki Depremde Yaralı Sayısı 646'ya Yükseldi

İran devlet televizyonunun Kermanşah Tıp Bilimleri Üniversitesi'ne dayanarak verdiği haberinde yaralı sayısının Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab'ta 290, Gilanigarb'ta 170, Kasrı Şirin'de 109, Batı İslamabad'da 54 ve diğer bölgelerde 23 olmak üzere toplamda 646 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada 6,4 büyüklüğündeki depremden sonra 7 tanesi 4 ila 5,5 arası 148 artçı sarsıntı yaşandı.

Kermanşah Vali Yardımcısı Mehrdad Salari, deprem nedeniyle hiçbir evin tamamen yıkılmadığını ve kimsenin ölmediğini söyledi. Artçı sarsıntılar ve korku nedeniyle vatandaşlar geceyi İran Kızılayı'nın sağladığı çadırlarda ve dışarıda geçirdi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, İran Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Nacar ve Kermanşah Valisi Huşeng Bazvend ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, deprem bölgesindeki halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalında yerin 7 kilometre derinliğinde, yerel saatle 20:07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti.

Irak-İran sınırında 12 Kasım 2017'de gerçekleşen ve merkez üssü Irak'ın Halepçe ilçesi olan 7,3 büyüklüğündeki depremde, İran'da 620 fazla kişinin hayatını kaybettiği 9 binden fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti. Depremde en çok can kaybının 559 kişiyle Serpolzehab kentinde olduğu belirtilmişti.