İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Arnavutluk'a yönelik siber saldırılar nedeniyle Tahran'ı kınayan açıklamalar yapan ABD ve İngiltere'ye tepki göstererek söz konusu suçlamaları reddetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kenani, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve İngiltere Dışişleri Bakanlığının, Arnavutluk'a yönelik siber saldırılar nedeniyle İran'a yönelttiği "temelsiz suçlamaları” reddederek “şiddetle” kınadığını ifade etti.

Kenani, daha önce İran'ın altyapılarını hatta nükleer tesislerini hedef alan sayısız siber saldırı karşısında "sessiz kalan" ve bu tür eylemleri "doğrudan veya dolaylı olarak destekleyen" ABD ve İngiltere'nin bu konuda herhangi bir haklı gerekçesinin bulunmadığını ileri sürdü.

Defalarca siber saldırıya uğrayan bir ülke olduklarına dikkati çeken Kenani, İran'ın siber saldırı tehdidiyle başa çıkılması için sorumlu uluslararası çabaların önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

-Ne olmuştu?

Arnavutluk makamları, temmuz ayında ülkenin yurt dışından senkronize edildiğinden ve gerçekleştirildiğinden şüphelenilen büyük bir siber saldırıya maruz kaldığını açıklamıştı.

Arnavutluk Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı, saldırı nedeniyle çevrim içi kamu hizmetlerine ve bazı hükümet web sitelerine erişimi geçici olarak kapatmış, daha sonra açmıştı.

Arnavutluk, dijital altyapılarına gerçekleştirilen siber saldırı eylemine cevap olarak 7 Eylül'de İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verildiğini bildirmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı da bu kararın ardından Arnavutluk'a yönelik siber saldırı nedeniyle İran'ı kınayan açıklamalar yapmıştı.

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08/09/2022 13:39