İran'dan ABD'nin görüşme teklifine cevap

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi, ABD'nin İran'la görüşme teklifini "inanılmaz" olarak niteledi.

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09/01/2020
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İran'dan ABD'nin görüşme teklifine cevap

Ravançi, Tahran ABD yaptırımları altındayken, Trump yönetiminden görüşme teklifi gelmesini "inanılmaz" olarak tanımladı.

Ravançi ayrıca, barış ortamının sağlanması için bölgesel iş birliği çağrısında bulundu.

ABD'den BMGK'ya "İran" mektubu

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) İran ile ilgili bir mektup göndermişti.

Mektupta "Gerilimin azaltılması için ön koşulsuz İran'la görüşmeye hazırız" ifadesi kullanılırken, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin BM Sözleşmesi gereği "meşru müdafaa" olduğu söylenmişti.

09/01/2020 11:35
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TAGS: İran, amerika, kktc, ABD, haber, kıbrıs
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