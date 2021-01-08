İran’dan İngiliz ve ABD aşılarına yasak

Ambargo nedeniyle aşı tedariki konusunda sıkıntı yaşayan İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’den kritik bir açıklama geldi. Hamaney, ülkeye ABD ve İngiltere’de geliştirilen aşıların alınmayacağını açıkladı.

İran, corona virüsüne karşı bağışıklık sağlamak amacıyla geliştirdiği, “COVIRAN Bereket” adlı aşı, klinik deneme aşamasında Aralık ayında ilk defa insan üzerinde denenmişti.

Şifa Farmed şirketi tarafından geliştirilen yerli aşı, Sağlık Bakanı Sait Nemeki ve bazı hükümet yetkililerinin de katıldığı etkinlikle gönüllülere enjekte edildi. Aşının ilk denendiği kişi, aşının geliştirilmesine destek veren kurumun başkanının kızı olmuştu.

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08/01/2021 14:27