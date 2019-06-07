HABER KIBRIS

İran'dan Macron'a tepki

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07/06/2019

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İran'dan Macron'a tepki

Fransa liderinin son çıkışını hedef alan Dışişleri Bakanlığı, "Bu şartlarda nükleer anlaşmanın dışındaki konuların gündeme getirilmesi anlaşmanın korunmasına yardımcı olmaz. Ayrıca nükleer anlaşmada kalan taraflar arasındaki güvensizliğin artmasına zemin hazırlar. Böyle bir durumda nükleer anlaşmanın çöküşü hızlanır ve ABD'nin hedefi gerçekleşir" açıklamasını yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Fransa  Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni müzakerelerin açılmasıyla ilgili  açıklamasına tepki gösterdi.

Musevi, Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan yazılı  açıklamasında Macron'un nükleer anlaşma konusundaki ifadelerini eleştirdi.

Avrupalı tarafların bazı siyasi açıklamalar ve konuşmalar dışında  nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmediğini ifade eden  Musevi, ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesinden sonra da İran'ın bundan  yararlanmasını sağlayamadıklarını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Macron'la görüşmesinde dile getirdiği  İran'la ilgili ifadeleri "temelsiz, çelişkili ve değersiz" olarak nitelendiren  Musevi, "Bu şartlarda nükleer anlaşmanın dışındaki konuların gündeme getirilmesi  bu anlaşmanın korunmasına yardımcı olmaz. Ayrıca nükleer anlaşmada kalan taraflar  arasındaki güvensizliğin artmasına zemin hazırlar. Böyle bir durumda nükleer  anlaşmanın çöküşü hızlanır ve ABD'nin hedefi gerçekleşir." değerlendirmesinde  bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Avrupa'nın Nazi işgalinden  kurtarılmasında önem taşıyan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla  düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'da bulunan ABD Başkanı Trump ile  görüşmüştü.

Görüşmeden önce basına ortak açıklama yapan iki liderden Macron,  "Hedefimiz çok açık. Balistik çalışmaları azaltmak ve İran'ın bölgedeki nüfuzunu  sınırlamak. Paris ve Washington, İran'ın bölgedeki nüfuzunu sınırlama konusunda  ortak hedefi paylaşıyor. Bölge barışı hepimizin ortak hedefi. Yeni müzakereler  açmalıyız. Başkan Trump tarafından bugün sarf edilen sözler çok önemli." demişti.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediğini vurgulayan Trump  ise, "Başkan olduğumda İran terörist bir ülkeydi ve halen öyle." ifadelerini  kullanmıştı. Ayrıca İran'a uygulanan yaptırımların birçok şeyi değiştirdiğini  belirten Trump, İran'ın kendisiyle görüşmek istediğini ve görüşmeye hazır  olduğunu söylemişti.

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TAGS: İran’dan Macron’a tepki, haber, kıbrıs,
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