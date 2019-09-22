İran'dan Suudi Arabistan'ın suçlamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıdan Tahran'ın sorumlu tutulmasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Dışişleri Bakanlığı sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr'in Tahran yönetimine yönelik suçlamalarını eleştirdi.

Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'ya yönelik saldırının İran silahlarıyla yapılması ve Tahran yönetiminin bundan sorumlu tutulması yönündeki iddiaları "temelsiz" olarak nitelendiren Musevi, bunları reddettiklerini kaydetti.

"Suudi Arabistan gerçeklerden kaçıyor"

Musevi, Suudi Arabistan'a başkalarını suçlamak yerine Yemen'deki savaşı sona erdirme tavsiyesinde bulunarak, "Suudi Arabistan, İran'ı kendine düşman görme kuruntusu nedeniyle gerçeklerden kaçıyor. Suudi'nin, İran'ın adını anarak yenilgisinden başkalarını suçlamaya kalkması üzüntü vericidir." ifadelerini kullandı.

Suudi Bakan Adil el-Cubeyr, dün Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, "Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırı İran silahlarıyla gerçekleştirildi. Bu yüzden saldırıdan Tahran'ı sorumlu tutuyoruz." demişti.

Cubeyr, ülkesinin, şu ana kadar İran yapımı 260'tan fazla balistik füze ve 150 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını belirtmişti.

22/09/2019 14:45