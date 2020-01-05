İran'dan Trump’a cevap!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ait 52 noktayı hedef aldıkları açıklamasına cevap İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’ten geldi: “Kültürel alanların hedef alınması savaş suçudur.

Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, "Süleymani'nin ABD tarafından korkakça öldürülmesi uluslararası hukukun ciddi ihlalidir. Trump'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde ifade ettiği tehditler kırmızı çizgimizin aşılmasıdır" şeklinde yazdı.

Trump'ın hedef gösterdiği alanlar arasında kültür varlıklarının olduğunu hatırlatan Zarif, "Bu yerler oldukça yüksek standartta, İran ve İran kültürü için çok değerli" ifadesini kullandı.

İran'da 10 Şubat 1979 devriminin hemen ardından gerçekleşen ABD'nin Tahran Büyükelçiliği baskını ve 52 çalışanın rehin alınması, iki ülke arasındaki gergin atmosferin başlangıcı olmuştu.

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İran Ordusu Genel Komutanı: ABD saldıracak cesarete sahip değil

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi de 'ABD'nin İran ile askeri olarak karşı karşıya gelecek cesareti olmadığını' söyledi.

Musevi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gelecekteki olası bir çatışma durumunda ABD'nin bunu gerçekleştirecek cesarete sahip olduğunu düşünmüyorum; beş ve iki sayılarının nereye ait olacağı netleşecek” diyerek Trump'ın '52 hedef' açıklamasına yanıt verdi.

İran'ın Süleymani'nin intikamını alacağı yönündeki değerlendirmelere cevap veren Trump, İran'da vurulmak üzere 52 hedef belirlediklerini duyurmuştu.

05/01/2020 16:55