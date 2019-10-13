İran'ı sel vurdu: 1 kişi kayıp

İran’ın Gilan eyaletine bağlı Enzeli ve Masal bölgelerinde yoğun yağış devam ederken, Gilan eyaleti Kriz Yönetim Merkezi Genel Müdürü Rıza İslami sel nedeniyle bölgede bazı karayollarının ulaşıma kapandığını ve bir kişinin kaybolduğunu söyledi.

Gilan eyaletinde etkili olan sel nedeniyle bazı köprülerin yıkıldığını belirten İslami, 3 işçinin sel sularına kapıldığını ve bölge halkının yardımıyla ikisinin kurtarıldığını belirtti. İslami, Gilan eyaletinde bulunan Şebhusalat köyünde bir köprünün sel nedeniyle yıkıldığını belirtti.

İranlı yetkililer bu hafta içerisinde İran’ın kuzey eyaletlerinde yoğun yağışların devam edeceğini belirterek, sel uyarısında bulundu.

İran’da geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında yaşanan sel felaketinde 70 İranlı hayatını kaybetmişti.

13/10/2019 14:42