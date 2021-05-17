İran'ın kuzeydoğusunda iki deprem

İran'ın Kuzey Horasan eyaletinde, 5,5 ve 5,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Cacerm ilçesi olan depremler, yerel saatle 03.34 ve 05.24'te kaydedildi.

İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yaşanmadı, bazı evler hasar gördü.

Yerin 16 ve 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklanan depremlerin ardından, olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Yaralı ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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17/05/2021 09:15