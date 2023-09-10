İran'ın Paris Büyükelçiliği'ne saldırı

İran'ın Fransa'nın başkentindeki Paris Büyükelçiliği'nin "rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler" tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

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10/09/2023

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İran'ın Paris Büyükelçiliği'ne saldırı

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Paris Büyükelçiliği'nin açıklamasına dayandırdığı habere göre, büyükelçiliğin konsolosluk bölümünün giriş kapısı rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

Saldırı sonrasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangının kısa sürede söndürüldüğü aktarıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Paris Büyükelçiliği'nin açıklamasına dayandırdığı habere göre, büyükelçiliğin konsolosluk bölümünün giriş kapısı rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

Saldırı sonrasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangının kısa sürede söndürüldüğü aktarıldı.

10/09/2023 09:32
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TAGS: iran, saldırı, paris büyükelçiliği,
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