İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki bir cezaevinde mahkumlar isyan çıkardı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Ramhürmüz kentindeki cezaevinde isyan çıktığı bildirildi.

Yarı resmi Mehr Ajansına göre, Ramhürmüz Cezaevinde bir mahkumun idam cezasına çarptırılmasının ardından bazı mahkumlar, başkaldırdı.

İsyan sırasında cezaevinde yangının çıktığı ve silah seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Sistan-Beluçistan eyaletinde gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açtığı iddiası

Öte yandan Sistan-Beluçistan eyaleti bugün 30 Eylül 2022'de onlarca kişinin öldüğü ve "kanlı cuma" adı verilen olayların yıl dönümünde protesto gösterilerine sahne oldu.

Muhalif kaynaklar, eylemler sırasında güvenlik güçlerinin ateş açtığını ve bazı göstericilerin yaralandığını iddia etmişti. Sosyal medyada yer alan ve eylemlerle ilgili olduğu öne sürülen görüntülerde de silah seslerinin duyulduğu ve yaralanan bazı kişilerin sedyeyle taşındığı görüldü.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim ise cuma namazı sonrasında küçük bir grubun güvenlik güçlerine taş atarak saldırdığını ve güvenlik güçlerinin de havaya ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak göstericilere müdahale ettiğini kaydetti.

Sistan-Beluçistan eyaleti Başsavcılığı ise olayların yıl dönümünde bazı kişilerin karışıklık çıkarmak istediğini ancak vatandaşların bu çağrılara katılmadığını ve kentte durumun sakin olduğunu iddia etti.

Başsavcılık, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ise eski olduğunu savundu.