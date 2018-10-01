İran'ın Suriye'deki Deyrizor Bölgesinde Füze Saldırısı

Kasımi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Devrim Muhafızları tarafından Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı Elbu Kemal ilçesine yapılan füze saldırısıyla ilgili Kasımi, bu eylemin İran askeri güçlerinin Fırat'ın doğusunda konuşlanan teröristlerin bir bölümüne yönelik yapıldığını belirterek,"Bu adım koordineli bir şekilde atıldı ve teröristlerin İran halkına karşı yeni saldırılara cüret etmemesi için operasyon devam edecek" şeklinde konuştu.



Kasımi, "Yapılan her operasyon kesinlikle özel mesaj taşımaktadır. İran, her türlü terörizme karşı mücadelede kararlıdır. Bu azim ve kararlılığa sabah saatlerindeki adımla şahit olduk." değerlendirmesinde bulundu.



Kasımi, ABD'nin 5 Kasım'da uygulamaya geçireceği ikinci aşama yaptırımlarıyla ilgili olarak İran ve 4+1 (Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) ülkeleri arasında yapılan görüşmelerde bunun aşılması için bir mekanizma kurulmasına karar verildiğini ve bu yöndeki çalışmaların bitmek üzere olduğunu söyledi.



İran petrolüne karşılık gıda ürünlerinin alınacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Kasımi, bu konuların müzakerelerde gündeme gelmediğini aktardı.



Nükleer anlaşmanın devam edip etmeyeceğiyle ilgili Kasımi şunları söyledi:



"AB ve diğer ülkeler İran'ın taleplerini karşılayamazsa, İran kendisi için gerekli kararı alacaktır. Kendi çıkarı için olan yolu takip eder. Bulunan çözüm önerileri sonuca ulaşmadan karar vermemiz zor, onlar bir sonuçlansın o şartlara göre yeni değerlendirmeler yapmak lazım."



FATF yasasıyla ilgili olarak da bunun İran ekonomisinin ve halkının çıkarına olduğunu, mecliste kabul edileceğini temenni ettiklerini ve bu konuda karamsar olmadıklarını dile getiren Kasımi, FATF'a üyeliğin nükleer anlaşma için önemli olduğunu ifade etti.