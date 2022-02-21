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İran'ın Tebriz bölgesinde savaş uçağı düştü: 3 ölü

İran medyası, ülkenin Tebriz kentinde bir F5 savaş uçağının düştüğünü duyurdu. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

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21/02/2022

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İran'ın Tebriz bölgesinde savaş uçağı düştü: 3 ölü

İran medyası, ülkenin Tebriz kentinde bir F5 savaş uçağının düştüğünü duyurdu. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansı, ülkenin Doğu Azerbaycan vilayetinde yer alan Tebriz kenti yakınlarında bir F5 savaş uçağının düştüğünü duyurdu.

Devlet ajansı IRNA, olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenlerden birinin pilot, 2'sinin ise sivil olduğu belirtildi.

Spor salonuna düştü

Yerel basın, uçağın kentin Monjem Bulvarı'nda bulunan Alipur Spor Salonu'na düştüğünü belirtti.

21/02/2022 08:54
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TAGS: iran, uçak, düştü,
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