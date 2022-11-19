İran'ın Türkiye sınırında 4 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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19/11/2022

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İran'ın Türkiye sınırında 4 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 9,5 kilometre mesafede İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde saat 12.13'te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

19/11/2022 16:29
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TAGS: deprem, iran
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