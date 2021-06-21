İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'den ''Biden'' açıklaması

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, seçim zaferinden sonra düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Biden ile ilgili soruya yanıt verdi.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cuma günkü seçim zaferinden sonra ilk basın toplantısını düzenledi.

Reisi ABD'nin 2015 nükleer anlaşmasını ihlal ettiğini ve Avrupa Birliği'nin taahhütlerini yerine getirmediğini söyledi.

Reisi, ABD Başkanı Biden ile görüşme ihtimalinin olup olmadığına yönelik soruya 'hayır' yanıtını verdi.

'Bir hukukçu olarak her zaman insan haklarını savundum' diyen Reisi, hakkındaki ABD yaptırımlarına vurgu yaparak bu çabalarından dolayı ödüllendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Reisi, ABD'nin derhal 2015 nükleer anlaşmasına dönmesini ve İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti.

Yemen konusunda da değerlendirmelerde bulunan Reisi, 'Suudi Arabistan'In Yemen'e müdahalesini derhal durdurması gerekiyor' dedi.

Reisi, İran'ın balistik füze programının ise müzakere edilemez olduğunun altını çizdi.

Muhafazakar aday Reisi, cumartesi günü 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazanmıştı. Rejime sıkı bağlılığıyla bilinen Reisi, dini lider Ali Hamaney’in de halefi olarak görülüyor.

1988’de yaklaşık 30 bin siyasi mahkûmun işkence görmesi ve beş ay içinde idam edilmesine dahli nedeniyle Reisi, Batı basınında 'Kasap' olarak lanse ediliyor.

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21/06/2021 17:50