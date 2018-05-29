HABER KIBRIS

İranlı anne altız doğurdu

İran'ın Tebriz kentinde bir kadın altız bebek dünyaya getirdi. Bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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29/05/2018

İranlı anne altız doğurdu
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Tebriz ez-Zehra Tıp Merkezine ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, ilk doğumunu yapan 23 yaşındaki kadının 4 kız 2 erkek olmak üzere altız bebek doğurduğu belirtildi.

Annenin adına yer verilmeyen açıklamada, bebeklerin 27. haftada doğdukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Sezaryen doğum şekliyle dünyaya gelen bebeklerin 580 ila 960 gram arasında oldukları belirtildi.

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TAGS: İranlı anne, altız, haber, kktc
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