İranlı futbolcu taklaya geldi!

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda oynanan İran-İspanya maçında İranlı futbolcu Milad Mohammadi'nin kullandığı taç atışı izleyenleri güldürdü.

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda İran ile İspanya arasında oynanan ve İspanya’nın 1-0 kazandığı maçta çok ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında taç atışı kullanmak için topu eline alan İranlı futbolcu Milad Mohammadi’nin hareketi izleyenleri güldürdü.

TAKLAYI ATTI TOP ELİNDE KALDI

Topu daha uzağa göndermek için takla atarak güç almak isteyen Milad Mohammadi, yaptığı hareketin ardından tacı kullanamadı. İranlı futbolcunun bu ilginç denemesi başarısızlıkla sonuçlanırken, içine düştüğü durum da izleyenleri güldürdü. Video kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.