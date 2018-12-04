İranlı öğrenciler protesto gösterisi düzenledi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tahran'daki Emir Kebir Teknik Üniversitesi kampüsünde toplanan onlarca reformist öğrencinin katıldığı gösteride, tutuklu öğretmen, öğrenci ve işçilerin serbest bırakılmasını talep eden pankartlar taşındı.

"Bundan böyle top, tank, tüfeğin etkisi yok" şeklinde rejim karşıtı slogan atan öğrencilere muhafazakar öğrenciler, "Münafıklarla bozguncular el ele" sloganlarıyla karşılık verdi. Çıkan kavgada bazı öğrenciler yaralandı.

Öte yandan Babil kentindeki onlarca reformist öğrenci, Babil Nuşirvani Teknik Üniversitesi kampüsünde gösteri düzenledi.

Kermanşah kentindeki Razi Üniversitesi kampüsünde bir grup öğrenci dün Huzistan eyaletindeki işçi eylemlerinde gözaltına alınan işçilerin serbest bırakılması için protesto gösterisi düzenlemişti.

Öğrenciler Günü

Ülkede her yıl 7 aralık "Öğrenciler Günü" olarak kutlanıyor.

İran takvimine göre 16 Azer (7 Aralık) günü ülkede "Öğrenci Günü" olarak kutlanmaktadır. 1953 yılında dönemin ABD Başkan Yardımcısı Richard Nixon'un İran ziyareti esnasında Tahran Üniversitesi'nde bir grup öğrenci Nixon'u protesto etmiş, öğrencilerden 3'ü askerler tarafından öldürülmüştü.

Söz konusu ziyaretten 4 ay önce, İran halkı tarafından seçilmiş Başbakan Muhammed Musaddık, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından tertip edilen ve Ajax operasyonu olarak tarihe geçen darbeyle devrilmiş, yerine ülkeden kaçan Muhammed Rıza Pehlevi getirilmişti.