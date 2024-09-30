İrem Derici Aşka Tövbe Etti: Yeminini Kimin İçin Bozabileceğini Açıkladı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, aşk hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Girne'de bir otelde sahne alan Derici, basın mensuplarına verdiği röportajda aşka tövbe ettiğini söyledi. Derici, "Aşka tövbe ettim, fakat bu tövbemi sadece bir şekilde bozarım," diyerek esprili bir şekilde, "O da sadece 1990 yıllarındaki Brad Pitt olursa olur" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici, sahne performansıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Sahne sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, yeni projeleri hakkında da bilgi verdi. Derici, "Yakında Emrah Karaduman ile bir single çalışmamız olacak. Bir düet yapıyoruz. Şu an çok gizli, ama olursa süper olur. Ayrıca bir albüm çalışmamız da var, ama o 2025'i bulur" dedi.

Aşk hayatıyla ilgili bir soruya da yanıt veren Derici, "Bu kez gerçekten aşka tövbe ettim. Aşk bir mesai işi ve şu anda buna ayıracak vaktim yok. Enerjimi ve vaktimi işime harcamak istiyorum" şeklinde konuştu. Ancak, tövbesini yalnızca bir istisna için bozabileceğini belirten Derici, "O da sadece 1990'lardaki Brad Pitt olursa" diyerek esprili bir çıkış yaptı.