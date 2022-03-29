İrem Derici ayrılığın ardından ilk kez konuştu: 35‘inde bir ergenim

İrem Derici, Cem Belevi’yle ayrılığı hakkında konuştu: “Bazen 15 yaşında gibi hareket ediyorum.”

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29/03/2022

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İrem Derici ayrılığın ardından ilk kez konuştu: 35‘inde bir ergenim

Cem Belevi’yle ilişkisi ikinci kez sekteye uğrayan İrem Derici, önceki gün Etiler’de görüntülendi. I.Land Restoran’da sahneye çıkan arkadaşı Murat Balcı’yı izlemeye giden şarkıcı, Belevi’yle ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:

“Sorun Cem’de değil, bende. Böyle ayrılıklar besliyor bizi. Çok seviyorum abi, ne yapayım? 35 yaşında bir ergenim maalesef. Bazen fevri davranıp 15 yaşında gibi hareket ediyorum. Umarım 40 yaşına geldiğimde düzelirim.”

İŞTE AYRILIĞIN PERDE ARKASI

İrem Derici barıştığı sevgilisi Cem Belevi’yle yeni yaşını kutlamak için Amsterdam’a gitmiş, çift dönüşte yine ayrılmıştı. Havalimanında valizinin kaybolmasına sinirlenen Derici’nin argo kelimeler kullandığı, ikilinin bu yüzden tartışıp ayrıldığı öne sürülmüştü.

29/03/2022 10:07
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TAGS: İrem Derici, Cem Belevi
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