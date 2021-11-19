İrem Derici: Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!
İrem Derici, önceki akşam Ankara'da sahne aldı. Derin göğüs ve yırtmaç dekolteli kostümüyle dikkat çeken şarkıcı, sahnede esprili açıklamalar yaptı.
19/11/2021
Sevilen şarkılarını seslendiren İrem Derici, zaman zaman konuklarla sohbet etti. Ünlü popçu, kostümünü dekolte bulanlara, "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim, o kadar da olsun artık" diyerek yanıt verdi.
Üç kez burun ameliyatı geçiren İrem Derici'nin, göğüs ve dişlerini yaptırdığı biliniyor. 34 yaşındaki şarkıcı, zaman zaman da botoks ve dolguya başvuruyor.