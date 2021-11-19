İrem Derici: Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!

Sevilen şarkılarını seslendiren İrem Derici, zaman zaman konuklarla sohbet etti. Ünlü popçu, kostümünü dekolte bulanlara, "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim, o kadar da olsun artık" diyerek yanıt verdi.

Üç kez burun ameliyatı geçiren İrem Derici'nin, göğüs ve dişlerini yaptırdığı biliniyor. 34 yaşındaki şarkıcı, zaman zaman da botoks ve dolguya başvuruyor.

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19/11/2021 12:15