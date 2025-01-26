İrem Derici Uyurgezerlik Sebebiyle Kaza Geçirdi: "Tedavi Olacağım"

Geçtiğimiz hafta konser için Adana'ya giden ünlü şarkıcı İrem Derici, otelde talihsiz bir kaza yaşadı. Uyurgezerlik nedeniyle düşüp kafasını yere çarpan Derici, acilen hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından ilk kez Bebek'te görüntülenen şarkıcı, yaşadıklarını anlattı.

"Kafam Şiş, Dudağımda İz Var"

Bitkin görüntüsüyle dikkat çeken Derici, yaşadığı kazayı şu sözlerle ifade etti:

"Konser günü maalesef talihsiz bir olay yaşadım. Dudağıma bakın, kafam hâlâ şiş."

"Uyurgezerlik Sebebiyle Tedavi Olacağım"

Uyurgezerlik problemi yaşadığını belirten Derici, "Kendi evimin dışında bir yerde kaldığımda, gece uyurgezerlik yüzünden duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum. Bu kez de öyle oldu. Ambulans çağırıldı, hastaneye gittik. Neyse ki ciddi bir durum olmadığını söylediler. Ama bu konuyla ilgili tedavi olmaya karar verdim," dedi.

Esprili Yanıtıyla Güldürdü

Boynundaki anahtar şeklindeki kolyesiyle dikkat çeken şarkıcıya, "Bu kolye kalbinizin anahtarı mı?" diye soruldu. Derici, "Hayatımda biri var mıymış? Sanırım düştüğümde unuttum!" diyerek espri yaptı.