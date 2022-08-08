İrem Derici'den kötü haber geldi

Yaz mevsiminde konserden konsere koşan, söylediği şarkılarla sevenlerini eğlendiren İrem Derici’den kötü haber geldi.

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08/08/2022
CNN

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İrem Derici'den kötü haber geldi

35 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici, koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan ünlü şarkıcı, haberi Instagram hesabından duyurdu. Konuyla alakalı paylaşımda bulunan Derici, son sağlık durumunu da açıkladı.

Konserlerini de iptal etmek zorunda kalan İrem Derici, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar selam herkese... Anca yazacak gücü buluyorum kendimde. Avcılar Sevim Alan konserimiz ve Konya Karaman konserlerimiz Covid olmam nedeniyle iptal edildi. Dün hastanedeydim ama bugün evdeyim. Hızlıca kendime gelip, konserlere devam edeceğim.

Şerefsiz virüs yine cirit atıyor. Sizlerle buluşamadığım için çok üzgünüm. Büyük bir hevesle bekliyordum iki konseri de....

Dünyanın en güçlü kadınları listesinde zirveyi zorladığım için 2-3 güne ayaklanırım en geç, biliyorsunuz. Herkesi öpüyorum, kendinize çok dikkat edin. Beton ama Covid Derici... "

08/08/2022 15:38
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TAGS: irem derici, covid,
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