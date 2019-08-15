HABER KIBRIS

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İrem Derici’den ‘Niteliksiz’ paylaşımı

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaz aylarını sevmediğini ilan etti.

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15/08/2019

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İrem Derici’den ‘Niteliksiz’ paylaşımı

Derici, takipçilerinin kafasını karıştıracak paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor. Şarkıcı bu defa da yaz aylarını sevmediğini ilan etti ve dikkat çekici satırlar yazdı. Geride bırakmaya hazırlanmdığımız yaz mevsimi için ‘Niteliksiz’ ifadesini kullanmayı tercih eden Derici şunları yazdı:

“Hayatımın en niteliksiz yazı bitmek üzere ve ben bu konuyla alakalı çok mutluyum. Sevemiyorum arkadaş yazı, yok çok denedim asla olmuyor. Bugün itibariyle müthiş bir disiplinle detox, spor, dans falan derken hizaya giriyorum, ne kondisyon kaldı ne bi'şey, manda bokuna döndük be. Über sıkıcı günlerim başlıyor, ARAMAYIN BENİ”

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TAGS: İrem Derici, haber, kıbrıs
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