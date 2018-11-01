İrem Derici'den 'PR ilişkisi' cevabı

Mekanda şarkı söylediklerinden bahseden İrem Derici, muhabirlerin, "Şarkı söylerken Genco Bey'in gözlerine baktınız mı?” sorusuna, "Şarkı söylerken gözlerine bakmadım, resmen ona kilitlendim" cevabını verdi.

İlişkilerinin güzel gittiğini dile getiren şarkıcı, "Genco’nun en çok Kıbrıs şivesine bayılıyorum. Hatta bugün anneme Kıbrıs şivesiyle konuştum, kendisi de şaşırdı" dedi.

Sevgilisi Ecer'in yeni şarkısının yakında çıkacağını söyleyen Derici, basın mensuplarının “İlişkinizin sosyal medyada ve bazı çevrelerde 'PR ilişkisi' olduğu söyleniyor" hatırlatmasına, "Herkes konuşur ama bakın biz burada el eleyiz, birlikteyiz. Hayatta bazı şeyler o kadar kolay değil. Ağzı olan konuşuyor. Bu çok kötü bir şey, isteyen istediğini konuşup yazabilir” ifadelerini kullandı.