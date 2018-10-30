İrem Derici'nin yeni sevgilisi Kıbrıslı çıktı

Uzun süredir hayatına birini almayan şarkıcı İrem Derici, önceki gün Beşiktaş'ta yeni sevgilisiyle objektiflere yansıdı.

İrem Derici yeni sevgilisiyle, önceki akşam ilk kez el ele Akaretler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. İrem Derici, Kıbrıslı Sanatçı Genco Ecer ile kendisini ortak bir arkadaşlarının tanıştırdığını belirtti.

İREM DERİCİ: “KONUŞTUKÇA HOŞLANDIM”

Genco Ecer, İrem Derici hakkında “İrem'e şarkı yapmak çok isterim. Benim şarkımı okumasını isterim. Daha önce İrem'i takip ediyordum ama ondan önce hoşlanıyordum diyemem. Konuştukça hoşlandım” ifadelerini kullandı.