İrem Sak'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti

'Yalan Dünya' dizisinde canlandırdığı 'Tülay' karakteriyle yıldızı parlayan İrem Sak’ın babası Dr. Şemsettin Sak, mide kanaması nedeniyle Taksim’de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Dr. Şemsettin Sak, 2020 yılında kızıyla Nişantaşı'nda görüntülenmişti. İrem Sak, memleketten kendisini ziyarete gelen babasını gezintiye çıkardığını ve birlikte alışveriş yaptıklarını söylemişti.

Şemsettin Sak, "Oyuncu babası olmak nasıl bir duygu?" sorusuna, "Tabii güzel bir duygu, sevilen bir oyuncunun babası olmak çok iyi bir şey" cevabını vermişti.