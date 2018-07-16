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İrem Sak’tan ‘Erkan Petekkaya ile asla evlenmem!’ açıklaması

Oyuncu İrem Sak, tercih yapmak zorunda kalsa Erkan Petekkaya ile asla evlenmeyeceğini söyleyerek," Asla, asla, asla, onun karşısında kim olursa ona tamam" dedi.

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16/07/2018

İrem Sak’tan ‘Erkan Petekkaya ile asla evlenmem!’ açıklaması

Oyuncu İrem Sak, geçtiğimiz gün YouTuber Danla Biliç’in videosuna konuk oldu. Danla Bilic’in “Evlenmek zorunda kalsan Olgun Şimşek ile mi evlenirsin Erkan Petekkaya ile mi evlenirsin” sorusuna, “Erkan Petekkaya asla, asla asla, onun karşısında kim olursa ona tamam” cevabını verdi.

‘BEĞENMİYORUM’

Sak, tercih yapması gerekirse Petekkaya’nın karşısındaki erkeği tercih edeceğini belirterek, “Onun karşısındakinin önemi yok kim olursa. Beğenmiyorum” dedi.

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TAGS: İrem Sak, ‘Erkan Petekkaya
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