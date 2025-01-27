İrfan Can Eğribayat'tan eski takımı Göztepe'ye sert sözler

Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanan ve Fenerbahçe’nin 3-2 kazandığı Göztepe maçının ardından eski takımı hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası basın mensuplarının "Eski takımına karşı oynamak sana neler hissettirdi?" sorusunu yanıtlayan Eğribayat, "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar." diyerek Göztepe camiasını kızdıracak ifadeler kullandı.

İrfan Can Eğribayat, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Fenerbahçe’ye geliş sürecinden bahsederek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kendi performansım hakkında konuşacak olursam, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kaleci için oynamamak gerçekten çok zor. Geçen mart ayından beri sahalardan uzağım. Yaz döneminde yaşadığım bir kayıp sebebiyle de kampı kaçırdım. Ancak Fenerbahçe, Göztepe’de çok zor durumdayken bana elini uzattı. Taraftarlarımızın desteği inanılmaz, onları çok seviyorum. Sahada her zaman savaşan bir İrfan görecekler. Pazar günü oynayacağımız önemli maçta da onların desteğini bekliyoruz.”

Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetle puanını artırdığı bu mücadelede İrfan Can Eğribayat'ın eski takımına yönelik açıklamaları, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.