İrfan Can Kahveci için kariyer transferi ihtimali: 2 Avrupa ekibi peşinde

Fenerbahçe'nin başarılı ismi İrfan Can Kahveci için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. 2 Avrupa ekibi, İrfan Can Kahveci için devrede.

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07/08/2024

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İrfan Can Kahveci için kariyer transferi ihtimali: 2 Avrupa ekibi peşinde

Fenerbahçe'nin başarılı ismi İrfan Can Kahveci için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. 2 Avrupa ekibi, İrfan Can Kahveci için devrede.

Dün akşamki Lille maçında Fenerbahçe'nin tek golünü kaydeden İrfan Can Kahveci için transer iddiası gündeme geldi.

L'Equipe'ten Loic Tanzi'nin aktardığı habere göre İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Haberde İrfan Can Kahveci için Monaco ve Lazio'nun devrede olduğu ifade edildi.

İki kulübün geçtiğimiz haftalarda milli futbolcu için temaslara başladığı aktarıldı.

Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkan İrfan Can Kahveci 18 gol, 12 asistlik istatistik yakalamıştı.

2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Başakşehir'den 7 milyon euro karşılığında transfer edilen İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına girdi.

07/08/2024 15:17
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TAGS: İrfan Can Kahveci
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