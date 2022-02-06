İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; başarılı oyuncunun omuz başında ayrılmamış kırık tespit edildiği bilgisi geçildi. .
06/02/2022
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i ağırladığı maça ilk 11'de başlayan ve aldığı darbe sonucu sakatlanarak yerini Ozan Tufan'a bırakan İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; oyuncuda kırık tespit edildiğini belirtildi.
F.Bahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
M. Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
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