İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; başarılı oyuncunun omuz başında ayrılmamış kırık tespit edildiği bilgisi geçildi. .

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06/02/2022

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İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi!
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i ağırladığı maça ilk 11'de başlayan ve aldığı darbe sonucu sakatlanarak yerini Ozan Tufan'a bırakan İrfan Can Kahveci'nin son durumu belli oldu.
 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; oyuncuda kırık tespit edildiğini belirtildi.
 
F.Bahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
 
M. Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir.
 
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
 
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06/02/2022 12:09
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TAGS: İrfan Can Kahveci, spor, futbol
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