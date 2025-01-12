İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza! Sürpriz paylaşım

Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncusu İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020/2021 sezonundan itibaren çubuklu formamızı başarı ile terleten futbol takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır. Fenerbahçe'mizin hedefleri yolunda formamızın bir parçası olacağını memnuniyet ile duyurduğumuz oyuncumuza başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşme yenileyen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 151 maça çıkarken 30 gol, 29 asistlik performans gösterdi.

"Burada şampiyonluklar kazanmaktan başka hiçbir şey yok aklımda"

İmza sonrası yaptığı paylaşımda Kahveci, "Fenerbahçe; hayalim, ailem, gururum. Çubukluyu sırtınıza geçirip sahaya çıktığınızda, bir rüyanın içinde yürüyor gibi hissedersiniz. Her adımda kalbi Fenerbahçe için atan milyonlarca taraftar yanınızda. Hayallerimden bile daha güzel bir duygu buranın parçası olmak. Ailemi burada kurdum. Çocuklarım oldu. Hayat bazen sürprizleriyle geliyor. Oğlumun 19.07'de doğduğu gün, 'Evladıma miras bu sevda' ne demek bir kere daha anladım. Birlikte iyi günlerimiz de oldu kötü günlerimiz de oldu. Ama asla aile olmaktan vazgeçmedik. Fenerbahçe bana sadece sahada değil hayatta da nasıl mücadele edeceğimi öğretti. Efsanelerin izinden yürüyebilme şerefini kazanabildiğim için çok gururluyum. Yarım kalan bir şeyler var; burada şampiyonluklar kazanmaktan başka hiçbir şey yok aklımda. Bu camia her şeyin en güzelini hak ediyor. İyi ki bu çubuklu sevdayı birlikte yaşıyoruz. İyi ki Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.