İrfan Düşer, 100. Yaşını Ailesiyle Kutladı

Baf'ın Meladya köyünde doğan ve uzun yıllardır Gazimağusa'da yaşamını sürdüren İrfan Düşer, ailesiyle bir araya gelerek 100. yaş gününü kutladı.

Baf'ın Meladya köyünde doğan ve uzun yıllardır Gazimağusa'da yaşamını sürdüren İrfan Düşer, 100. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı. Gazimağusa'daki Otello Meze Restoran"da düzenlenen doğum günü etkinliğine, İrfan Düşer'in sevdikleri, çocukları, gelinleri, torunları ve torun çocukları katıldı.

Bu özel gün, Düşer ailesi için unutulmaz anılara sahne oldu. Ailenin bu anlamlı buluşmasında, geçmişten gelen hatıralar paylaşıldı, anılar tazelendi ve gelecek nesillere aktarılmak üzere güzel anılar biriktirildi.

İrfan Düşer, sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirerek 100 yaşına ulaşmanın gururunu ailesiyle birlikte yaşadı. İrfan Duser, 100. yaşını kutlarken sağlıklı bir ömrün sırlarını paylaşarak, dengeli beslenme ve sevginin hayatındaki önemine vurgu yaptı.

Ayrıca, Düşer, evlatlarının her zaman yanında olduğunu ve onlarla gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.