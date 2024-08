İrfan Gündüzler: Diplomat Çantalı Adam

Yıllardır Lefkoşa sokaklarında dolaşan, yazın sıcağına, kışın soğuğuna aldırmadan yürüyen bir adam var. Eskimiş deri ceketi, yırtık pantolonu ve elinden hiç düşmeyen, yaşadığı hayat kadar yıpranmış diplomat çantasıyla herkesin bildiği, ama kimsenin tanımadığı bir adam.

Herkesin dikkatini çeken ama kimsenin yanına yanaşmadığı bu yabancı, kentin karmaşası içinde bir gölge gibi süzülürdü. Her gün onu görenler, "Acaba kimdir bu adam?" diye düşünür, ama kimse merakını gidermek için bir adım atmazdı. O, Lefkoşa'nın bilinen ama bir o kadar da gizemli bir parçasıydı. Ta ki geçtiğimiz gün, polisler tarafından durdurulana kadar...

Adı Abubakar Uthman, 44 yaşında, Gana doğumlu. 2008 yılından beri Kıbrıs’ta, izinsiz ve kaçak olarak yaşamını sürdürüyor. Onu herkes tanır, ama kimse onun hikâyesini bilmez. Bu kadar zaman boyunca Lefkoşa'nın sokaklarında serbestçe dolaşan bir adamı kimse fark etmedi mi? Yoksa fark edildi de görmezden mi gelindi?

Abubakar’ın tutuklanması sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Bazıları, onun serbest bırakılmasını ve bir şans daha verilmesini isterken, bazıları da sınır dışı edilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak belki de kimsenin sormadığı asıl soru şu: Bu adam yıllardır sokaklarda nasıl yaşıyordu? Neredeyse herkes bunu biliyordu.

Peki devlet bilmiyor muydu?

Bunca zamandır neden kimse ona bir yardım eli uzatmadı?

Neden kimse onun hikâyesini merak etmedi?

Yardım taleplerini geri çevirdiği söyleniyor. Ama belki de bu, onun çaresizliğinin bir ifadesiydi. Belki de Abubakar, insanlardan daha fazlasını istemiyordu, sadece bir iş, belki de yeniden başlamak için bir fırsat arıyordu.

Sokaklarda yaşayan bu adam, aslında bir ayna gibiydi; bizim görmezden geldiğimiz, hayatın sert gerçeklerini ve toplumun en kırılgan bireylerini bize yansıtan bir ayna. Abubakar, belki de hepimize hayatın ne kadar kırılgan olduğunu ve her an her şeyin değişebileceğini hatırlatmak için oradaydı. Her gün geçtiği sokaklarda, bazen bir parkta uyuklarken, bazen bir köşe başında dinlenirken, aslında hepimizin içindeki merhameti ve duyarsızlığı sorgulatıyordu.

16 yıldır KKTC’de izinsiz yaşayan Abubakar Uthman, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, onun sınır dışı edilmemesi için devreye girdi ve ona bir avukat atanacak.

Şimdi gözler mahkemede, ama asıl mesele yasalardan öte, bir insanın hikâyesi, bir toplumun vicdanına dokunacak mı? Yoksa Abubakar, bir anı olarak mı kalacak?

Diplomat çantalı adamın hikâyesi, belki de bir kent efsanesi olarak hatırlanacak. Ama onunla aynı sokaklarda yürüyenler, onu tanıyanlar ve onun hikâyesine tanıklık edenler için, Abubakar Uthman bir yabancıdan çok daha fazlasıydı. O, hayatın görmezden gelinen yüzü, unutulmuş bir hikâye ve kaybolan bir hayaldi.

Belki de Abubakar, bizlere insan olmanın ne demek olduğunu hatırlatmak için buralardaydı. Bir insanın yalnızlığına, çaresizliğine ve sessizce içinde biriktirdiği hayallerine dair…

