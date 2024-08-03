İrfan Gündüzler: Girne-Anamur Deniz Ulaşımında Yeni Dönem

Mersin'in Anamur ilçesi, yıllardır atıl durumda olan deniz uçağı ve feribot iskelesi ile ilgili olarak önemli bir gelişmeye sahne oldu. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilen ve Antso Denizcilik tarafından işletmesi devralınan iskele, düzenlenen törenle resmen açıldı. Bu açılış, sadece bölge için değil, aynı zamanda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ilişkiler için de büyük bir anlam taşıyor.

Kuzey Kıbrıs'tan 15 kişilik basın ekibi ve bakanlarımız ile birlikte bu iskelenin açılışını izlemek için Anamur'daydık. Denizdeki fırtına nedeniyle bir gece Anamur'da mahsur kalsakta sağ salim ülkeye döndük. Anamur'da tanıştığımız herkesin mutlaka Kuzey Kıbrıs ile bir bağı buluyor. Ya işlemek için gelmişler ya da aileleri Kuzey Kıbrıs'ta. Kıbrıs'tan geldiğimizi öğrenen herkes inanılmaz bir ilgi gösterdi. Organizasyonda bazı eksiklikler olsa da bizi Anamur'da ağırlayan Antso Denizcilik yetkililerine teşekkür ediyorum.

İskele, Anamur ile KKTC arasındaki deniz ulaşımını 1,5 saate indirerek, iki bölge arasında hem ticari hem de turistik faaliyetlerin artmasına olanak tanıyacak. Deniz seferlerinin başlamasıyla birlikte, 12 Haziran 2024'ten bu yana karşılıklı seferler gerçekleştiriliyor. Bu, uzun zamandır beklenen bir gelişmeydi ve sonunda hayata geçmesi, bölge halkında büyük bir memnuniyet yarattı.

Bu projenin hayata geçmesi, sadece ulaşım süresini kısaltmakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik ve sosyal anlamda da önemli katkılar sağlıyor. Kuzey Kıbrıs'a yapılan seferlerin artması, KKTC ile Türkiye arasındaki bağları daha da kuvvetlendirecek. Aynı zamanda, Anamur ve çevresindeki turizm potansiyelinin de daha etkin bir şekilde değerlendirilmesine imkan tanıyacak.

Özellikle yaz aylarında artan turist yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda, bu iskelenin aktif hale gelmesi, bölge ekonomisine de ciddi bir canlılık getirecek. Anamur'un doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri, bu yeni ulaşım imkanıyla daha geniş kitlelere tanıtılacak. Bu durum, hem yerel esnafın hem de yatırımcıların yüzünü güldürecek.

Sonuç olarak, Anamur'da açılan deniz uçağı ve feribot iskelesi, sadece bir ulaşım projesi olmanın ötesinde, bölgenin ekonomik, sosyal ve turistik anlamda kalkınmasına katkı sağlayacak önemli bir adım. Türkiye ve KKTC arasındaki deniz ulaşımının bu denli hızlanması ve kolaylaşması, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirecek. Bu proje, gelecekte de benzer projeler için ilham kaynağı olacaktır. Anamur halkına ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum.