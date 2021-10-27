İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi Öğrencileri Arter’i Ziyaret Etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bugün, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nden öğrencileri kabul etti.

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27/10/2021

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İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi Öğrencileri Arter’i Ziyaret Etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bugün, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nden öğrencileri kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Atakan Alasya ve eğitmenler eşliğindeki öğrenciler, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e ziyarette bulundu.

Arter, görüşmede yaptığı açıklamada, Gazimağusa Belediyesi’nin Rehabilitasyon Merkezin ihtiyaçlarının karşılanmasına özel önem verdiklerini söyledi.

27/10/2021 15:12
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TAGS: İsmail Arter, İrfan Nadir
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