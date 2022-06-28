İrfan ve Halil Westerlo yolcusu

Belçika ligi ekiplerinden Westerlo, Göztepe’den Halil Akbunar ve İrfan Can Eğribayat’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı

Belçika temsilcisi, Göztepeli Halil Akbunar için İzmir ekibine resmi teklifte bulundu. Bu transferin 1-2 gün içinde sonuçlanacağı öğrenildi.

Halil Akbunar, Göztepe formasıyla toplam 310 maça çıktı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 49 gol kaydetti, 52 de asist yaptı.

Ayrıca Westerlo'nun, İrfan Can Eğribayat içinde girişimlere başladığı gelen haberler arasında. 23 yaşındaki eldivenin de Belçika temsilcisine sıcak baktığı ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi.

İrfan Can Egribayat ise 67 resmi maçta İzmir ekibinin kalesini korudu.

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28/06/2022 20:31