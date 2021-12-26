Irk ayrımcılığıyla mücadele eden Nobel ödüllü Desmond Tutu hayatını kaybetti

Güney Afrika'da ırk ayrımcılığı rejiminin sona ermesinde önemli bir rol oynayan Nobel barış ödüllü başpiskopos Desmond Tutu hayatını kaybetti.

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26/12/2021

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Irk ayrımcılığıyla mücadele eden Nobel ödüllü Desmond Tutu hayatını kaybetti

 

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırk ayrımcılığı (apartheid) rejimine karşı mücadele eden Nobel Barış Ödüllü Desmond Tutu'nun hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Twitter'dan yaptığı açıklamada, başpiskopos Tutu’nun 90 yaşında, Cape Town’da öldüğü bilgisini paylaştı.

Ramaphosa, "Tutu, eşsiz bir vatanseverdi. Ruhunun huzur içinde yatması için dua edeceğiz" ifadesini kullandı.

Başpiskopos Tutu'ya, Güney Afrika'da apartheid rejimine karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle 1984'te Nobel Barış Ödülü verilmişti.

26/12/2021 13:57
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TAGS: Nobel ödülü, Desmond Tutu
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