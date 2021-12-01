Irkçı çağrışımları nedeniyle adını Nero olarak değiştirdi

Eti, 'Negro' bisküvilerinin adını 'Nero' olarak değiştirdi.

ads ads ads ads
01/12/2021

ads
ads
ads
Irkçı çağrışımları nedeniyle adını Nero olarak değiştirdi

Eti, 'Negro' bisküvilerinin adını 'Nero' olarak değiştirdi. Siyah renkli bisküviye, İspanyolca’dan gelen ‘Negro’ ismini verdiklerini belirten şirket, günümüzde bu kelimenin bazı ülkelerde ayrımcılık ifadesi olarak kullanabildiğini kaydetti.

"Yıllar önce kakaolu bisküvimizi tarif etmek amacıyla seçtiğimiz marka ismimizin, ülkemiz ve kültürümüzde hiçbir karşılığı olmadığı halde çok nadiren bile olsa olumsuz çağrışımlara sebep olacak şekilde kullanılması kabul edebileceğimiz bir durum asla olamaz” diyen Eti’nin açıklaması şöyle devam etti:

“Dolayısıyla insanların mutluluğuna hizmet etmeyi amaç edinmiş bir şirket olarak, bir kişinin dahi mutsuz olma ihtimalini marka ismi değişikliği için yeterli bir neden olarak görüyoruz. Bu konuda duyduğumuz hassasiyet ve sorumlulukla uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Eti Negro markamızın ismini ülkemizle birlikte bulunduğu ihraç pazarlarında değiştiriyoruz. Marka ismi olarak İtalyancada siyah anlamına gelen ve tüketicilerimiz nezdinde bisküvimizin yoğun kakaolu içeriğini öne çıkaracak “Nero” ismiyle devam etme kararı aldık. Kaliteli bisküvi deneyimi yaşatan ürünümüzü içerik ve lezzetinde hiçbir değişiklik olmadan Eti Nero markasıyla pazara sunacağız”

 

01/12/2021 13:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: negro, nero, adı değişti, eti,
MANŞETLER

HK DÜNYA

Votkanın peşinden dezenfektan içen Ukraynalı denizci komaya girdi

HK DÜNYA

Edinilen bilgiye göre, Rusya’dan Samsun’a buğday getiren yabancı bandıralı yük gemisinde görevli Ukrayna uyruklu 26 yaşındaki Maksym Stovba'nın gemi Samsun açıklarındayken önce votka ardından da dezenfektan içtiği iddia edildi. Zehirlenen genç denizci, gemi ile Samsun Limanı’na getirilerek buradan da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Komaya girdiği öğrenilen ve hayati tehlikesi bulunan Maksym Stovba’nın yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.