Irkçılığa karşı savaşta yeni bir alan: Matematik

The Times'ın haberine göre; California’da bir eyalet eğitim panelinde, kamu dışındaki altı milyon okul çocuğunun tamamı için adil matematik eğitimini desteklemek üzere tasarlanmış müfredat reformları değerlendirilecek.

Onaylanırsa, bir matematik probleminde doğru cevabı almak artık öğrencinin ana hedefi olmayabilir.

Yenilenme çerçevesinde; öğrencilerin matematik kimliklerinin toplumsal ırkçılık kültürünü şekillendirmesi ele alınacak.

Çerçeve, geçen yıl California’daki eğitimciler tarafından geliştirilen bir kılavuza dayanıyor. Matematik öğretim yöntemlerinin ırkçı ayrımcılığı sürdürdüğü iddia ediliyor.

BİR NESİL BİLİMDEN MAHRUM KALACAK

Rehberde matematik sınıfındaki beyaz üstünlüğün göstergelerinden biri olarak; kavramları ve muhakemeyi anlamak yerine doğru cevabı almaya odaklanılması gösteriliyor.

Kılavuza göre, ırkçı sistemlerin özelliği olan her zaman ya doğru ya da yanlış cevapların olduğu fikrini savunan öğretmenler, hem nesnelliği hem de açık çatışma korkusunu sürdürmeye devam ediyorlar.

Amerikan Dış Politika Konseyi’nde kıdemli araştırmacı olan James Robbins, “Bu çerçeve yayılırsa, bir nesil bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında ilgisizliğe mahkum edilebilir” dedi.

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20/05/2021 18:01