Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güney’de yaşanan ırkçı saldırılara işaret ederek kuzeyde de buna yönelik önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Irkçılığın, yabancı düşmanlığının herhangi bir gerekçeyle meşrulaştırılması asla mümkün değildir.

Ama ırkçı, yabancı düşmanı saldırıları yalnızca üç beş meczubun işi olarak değerlendirip geçiştirmek de mümkün değildir.

Eğitim, kültür, ekonomi, nüfus, istihdam politikalarını ve daha pek çok şeyi gözden geçirmek gerekir. Çünkü ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının içinde yeşerdiği, bu insanlık dışı görüşlerin yayılma olanağı bulduğu zemin yanlış ve hesapsız kitapsız politikalarla döşenir.

Güneyde ülkeyi yönetenler aciz kalmaktan söz ettiler. Dilerim yanlış politikalarla bir an önce yüzleşirler. Bizde bu boyutta olaylar yaşanmadı ve yaşanmaması için elimizden geleni yapmamız lazım.

Ama sadece oraya bakarak "biz daha iyiyiz" demek yetmez. Ders çıkarmak ve yabancı nüfusun hızla arttığı kuzeyde de böyle bir zeminin asla oluşmaması için önlemler almak, gerekli çalışmaları bugünden başlatmak lazım.”