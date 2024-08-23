İrlanda Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 25 bin euro bağışta bulundu

İrlanda, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK), 25 bin euro bağışta bulundu.

KŞK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Ağustos’ta yapılan 25 bin euro’luk yardımla birlikte İrlanda’nın

2006’dan itibaren KŞK’ ya yaptığı yardım miktarı 475 bin euro’ya çıktı.

Açıklamada, KŞK'ya yapılan yardımların, kayıp yakınlarının yaşadığı belirsizliği sona erdirmek hedefiyle, kayıpların kalıntılarının tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesi çalışmaları için kullanıldığını kaydedildi.

KŞK, 1981 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderler tarafından, Birleşmiş Milletler himayesinde

gerçekleştirilen anlaşmayla kuruldu. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kıbrıs’taki KŞK Projesi, 2006 yılında aktif olarak işlev kazandı, KŞK, kayıp şahısların gömülü oldukları yerden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iade edilmesine yönelik misyonlar üstlendi.

Açıklamada, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan, şu ana kadar toplam bin 51 kişi kimliklendirilerek usulüne uygun cenaze töreni düzenlenerek ailelerine teslim edildiği, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin, iki toplumlu yürütülen bu projeyi sürdürebilmek için bağışçı desteklerine ihtiyaç duyduğu kaydedildi.