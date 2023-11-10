İrlanda Ulusal Polis ve Güvenlik Servisi tarafından KŞK araştırmacılarına eğitim verildi

İrlanda Ulusal Polis ve Güvenlik Servisi'nden altı İrlandalı polis memurundan oluşan bir ekip tarafından Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) araştırmacılarına araştırma eğitimi verildi.

KŞK tarafından yapılan açıklamada 25 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında süren eğitimin KŞK çalışmalarına destek olacağı kaydedildi.

İrlanda Ulusal Polis ve Güvenlik Servisi'ne teşekkür edilen açıklamada İrlanda Ulusal Polis ve Güvenlik Servisi ile bu işbirliğinin devam edeceğine yönelik umut ifade edildi.