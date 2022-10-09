İrlandalı kadın Kate Middleton'ı gözünün içine bakarak protesto etti

2011 yılında görkemli bir düğün töreniyle Prens William ile evlenen ve resmen İngiliz kraliyet ailesinin üyesi olan Kate Middleton, İngilizler tarafından sevilen bir düşes haline geldi. Kraliçe'nin ölümü ve Charles'ın kral olmasıyla birlikte unvanlar değişince Galler Prensesi olan Kate, kraliyet hayatı içinde yaşadığı en tatsız olaylardan biriyle karşılaştı.

Önceki gün Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'a eşi Prens William ile birlikte yaptıkları ziyaret sırasında, kent halkından bir kadın elini sıkıp gözlerinin içine baka baka yeni Kate Middleton'ı protesto etti.

Çeşitli hayır kurumlarına da uğrayan Kate ve Wiliam çifti, her zamanki gibi kendilerini görmek üzere toplanan halkla da kısa sohbetler yaptı. İşte bunlardan birinde Galler Prensesi, İrlandalı bir kadından hiç beklemediği sözler işitti.

"TANIŞTIĞIMA MEMNUN OLDUM AMA..."

Prenses Kate genellikle kadınlar ve çocuklarla gerçekleştirdiği bu buluşma sırasında, ön saflarda bulunan yeşil montlu bir kadınla tokalaştı. Bir yandan Kate'in elini uzun uzun sıkan bir yandan da cep telefonuyla o anları görüntüleyen kadın hiç beklenmedik sözler sarf etti. Kendisine gülümseyen Kate'e "Sizinle tanıştığıma memnun oldum ama kendi ülkenizde olsanız daha iyiydi. İrlanda, İrlandalılara aittir" dedi.

Galler Prensesi Kate, bu ilginç protestoya gülümseyerek karşılık verdi ve hiç tereddüt etmeden diğer hayranlarıyla tokalaşıp selamlaşmaya devam etti.

O anları gösteren video dün sosyal medyada dolaşmaya başladı. Yeşil montlu kadının sözleri de birçok kullanıcıdan tepki aldı. Bir kullanıcı "Bu saygısız kadın, hoşlanmadığı birini bekleyerek vaktini harcamak yerine evinde otursaydı daha iyi olurdu" diyerek düşüncesini belirtti. Bir başkası da "Diğer herkes Kate ile William'ı kollarını açarak karşıladı" diye yazdı.

NEDEN PROTESTO EDİLDİ?

Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında uzun yıllar boyunca ciddi sorunlar yaşandı. 1960'larda başlayan ve 1998 Belfast anlaşmasına kadar süren dönemin tam olarak bittiği söylenemez. En temel sorunlar, Kuzey İrlanda'nın anayasal durumu ve iki ana topluluk arasındaki ilişkilerdi. Çoğunlukla Protestan cemaatine mensup olan birlikçiler ve sadakatçiler, genelde Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'ın bir parçası olarak kalmasını istiyorlar. Öte yandan çoğunlukla Katolik cemaatine mensup olan İrlandalı milliyetçiler ve cumhuriyetçiler, Birleşik Krallık'tan ayrılıp birleşik bir İrlanda'ya katılmak istiyorlar.

İlk gruptakiler genelde kendilerini Britanyalı olarak görmekteyken ikinci gruptakiler genelde kendilerini İrlandalı olarak görüyor.

Bu yılın başlarında, Orta Amerika ülkesi Belize'deki yerli bir grubun protestosu, Kate ve William ikilisini Karayipler turlarındaki ilk duraklarını iptal etmeye zorlamıştı.

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09/10/2022 16:23